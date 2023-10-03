Каким будет курс доллара
На 4 октября 2023 года НБУ установил цену 36,59 гривны за 1 доллар. Курс вырастет на 2 копейки по сравнению с 3 октября.
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В свою очередь значение евро снизилось до 38,32 гривны. Это почти на 2 копейки меньше аналогичного значения в предыдущий день.
Ситуация на финансовом рынке 3 октября:
- Межбанк открыл торги со значением 36,55 грн за доллар, если речь идет о покупке, и 36,60 грн при продаже. Во второй половине дня ситуация кардинально поменялась. Доллар покупали за 36,61 гривны, продавали за 36,66 гривны.
- На наличном рынке доллар стоит 38,4 гривны. Значение выросло на 25 копеек.
Управляемая гибкость предполагает, что НБУ останется ключевым игроком на рынке валют и будет контролировать ситуацию. Например, он будет компенсировать дефицит валюты, благодаря чему курс сможет как снижаться, так и расти. Однако регулятор не позволит стоимости колебаться слишком сильно.
Изменится ли официальный курс
Аналитик Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом сделал предположение, что официальный курс в ближайшем будущем будет иметь значение 37,5 – 38 гривен за доллар. На это повлияют последние реформы, введенные НБУ. Пендзин отмечает, что изменения в первую очередь будут касаться безнала. Наличный рынок будет оставаться стабильным.
Получается, что заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, который вредит экономике и социальным выплатам, именно это и означали. Сейчас Национальный банк Украины идет навстречу Министерству финансов и немного отпускает курс.