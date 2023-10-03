Каким будет курс доллара

На 4 октября 2023 года НБУ установил цену 36,59 гривны за 1 доллар. Курс вырастет на 2 копейки по сравнению с 3 октября.

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В свою очередь значение евро снизилось до 38,32 гривны. Это почти на 2 копейки меньше аналогичного значения в предыдущий день.

Ситуация на финансовом рынке 3 октября:

Межбанк открыл торги со значением 36,55 грн за доллар, если речь идет о покупке, и 36,60 грн при продаже. Во второй половине дня ситуация кардинально поменялась. Доллар покупали за 36,61 гривны, продавали за 36,66 гривны.

На наличном рынке доллар стоит 38,4 гривны. Значение выросло на 25 копеек.

Обратите внимание! НБУ с сегодняшнего дня переходит от фиксированного курса к гибкому. Это означает, что на курс валют будут сильнее влиять внешние обстоятельства и тенденции на рынке.

Управляемая гибкость предполагает, что НБУ останется ключевым игроком на рынке валют и будет контролировать ситуацию. Например, он будет компенсировать дефицит валюты, благодаря чему курс сможет как снижаться, так и расти. Однако регулятор не позволит стоимости колебаться слишком сильно.