Яким буде курс долара

На 4 жовтня 2023 року НБУ встановив ціну 36,59 гривні за 1 долар. Курс виросте на 2 копійки у порівнянні з 3 жовтня.

Читайте також Соцдопомога по-новому: в Україні хочуть реформувати виплати

Своєю чергою, значення євро знизилось до 38,32 гривні. Це майже на 2 копійки менше ніж аналогічне значення у попередній день.

Ситуація на фінансовому ринку 3 жовтня:

Міжбанк відкрив торги зі значенням 36,55 гривні за долар, якщо мова йде про покупку і 36,60 гривні при продажі. У другій половині дня ситуація кардинально змінилася. Долар купували за 36,61 гривні, продавали за 36,66 гривні.

На готівковому ринку долар коштує 38,4 гривні. Значення виросло на 25 копійок.

Зверніть увагу! НБУ від сьогодні переходить від фіксованого курс до гнучкого. Це означає, що на курс валют сильніше впливатимуть зовнішні обставини і тенденції на ринку.

Керована гнучкість передбачає, що НБУ залишиться ключовим гравцем на ринку валют та контролюватиме ситуацію. Наприклад він буде компенсувати дефіцит валюти, завдяки чому курс матиме змогу як знижуватися, так і зростати. Проте регулятор не дозволятиме вартості коливатися занадто сильно.