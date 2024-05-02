"Гойдання" офіційного долара: курс після спаду знову виріс

Нацбанк встановив нову ціну долара. Валюта виросла порівняно зі вчорашньою ціною. Втім євро надалі опускається в ціні.

Офіційний курс 2 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,63 гривні за долар. Вартість долара виросла на 12 копійок проти 1 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,29 гривні, що на 7 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 3 травня:

долар – 39,53 гривні,

євро – 42,30 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 2 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,25 гривні , а продаж – 39,85 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,77 гривні, а продаж – 39,87 гривні.

Яким буде долар перед Великоднем

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у травні очікуються незначні передсвяткові "просідання" курсів. Але це буде тимчасовим, а подекуди малопомітним явищем.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наразі можна говорити про те, що на валютному ринку може спостерігатися процес "кволої" девальвації.

Крім того, Лєсовий каже, що перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15%. Таким чином, в першу декаду травня курси валют незначно знизяться, а вже після свят повернуться до квітневих коридорів.

Прогнозується, що курс на міжбанку буде коливатися в межах 39 – 41 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

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