"Гойдання" офіційного долара: курс після спаду знову виріс
Нацбанк встановив нову ціну долара. Валюта виросла порівняно зі вчорашньою ціною. Втім євро надалі опускається в ціні.
Офіційний курс 2 травня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,63 гривні за долар. Вартість долара виросла на 12 копійок проти 1 травня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,29 гривні, що на 7 копійок менше, ніж було вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 3 травня:
- долар – 39,53 гривні,
- євро – 42,30 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 2 травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,90 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,25 гривні, а продаж – 39,85 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,77 гривні, а продаж – 39,87 гривні.
Яким буде долар перед Великоднем
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у травні очікуються незначні передсвяткові "просідання" курсів. Але це буде тимчасовим, а подекуди малопомітним явищем.
Наразі можна говорити про те, що на валютному ринку може спостерігатися процес "кволої" девальвації.
Крім того, Лєсовий каже, що перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15%. Таким чином, в першу декаду травня курси валют незначно знизяться, а вже після свят повернуться до квітневих коридорів.
Прогнозується, що курс на міжбанку буде коливатися в межах 39 – 41 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.