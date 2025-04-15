Валюти почали дешевшати: як опустилися євро та долар

Долар помітно опустився в ціні за останню добу в банках, водночас євро почало втрачати позиції в обмінниках та на чорному ринку. Втім ціна європейської валюти досі перебуває на рівні у понад 47 гривень при обміні на гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 15 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,92 гривні (-18 копійок проти 14 квітня) та продаж по 41,55 гривні (-12 копійок).

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Купівля євро проходить по 46,32 гривні (+2 копійки), продаж – по 47,40 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,02 гривні (+7 копійок), а продати по 41,14 гривні (+4 копійки).

(+7 копійок), а продати (+4 копійки). Купівля євро по 46,50 гривні (-7 копійок), а продаж по 46,73 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,35 гривні (-21 копійка), а продають по 41,15 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,60 гривні (-52 копійки), а продають по 47,25 гривні (+27 копійок).

Який курс прогнозують на Великдень

У проміжку з 14 до 20 квітня, прогнозує для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, долар на готівковому ринку перебуватиме на рівні 40,70 – 41,50 гривні, а на міжбанку – на рівні 41 – 41,60 гривні.

Крім того, чимало факторів впливатимуть на валютний ринок, як-от монетарні заходи НБУ зі збиття інфляційної "температури" та зміцнення гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ринок живе в умовах режиму керованої гнучкості: регулятор зберігає всі засоби впливу на курсоутворення відповідно до поточної ситуації.

Лєсовий нагадує, що деякий вплив на ринок мають і аграрії, адже через проведення посівної кампанії реалізовують надлишок валюти й автоматично збільшують її пропозицію.