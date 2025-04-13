Який курс євро буде перед Великоднем
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу розповів, що валютний ринок у період з 14 по 20 квітня залежатиме від декількох факторів.
Читайте також Ставки на максимум: як рішення НБУ може змінити дохідність вкладів
Першим є те, що НБУ може вжити монетарні заходи. Таким чином, 17 квітня регулятор може переглянути облікову ставку у бік збільшення до 16 – 16,5%.
Також, ринок живе в умовах режиму керованої гнучкості, що дає право зберігати всі засоби впливу на курсоутворення відповідно до поточної ситуації.
Ще одним фактором може стати геополітичні процеси досягнення миру в Україні. Втім саме економічні фактори є головними для формування валютного ринку.
По скільки буде євро з 14 по 20 квітня:
- міжбанк: 44,50 – 45,50 гривні за євро,
- готівковий ринок: 44,50 – 45,50 гривні за євро.