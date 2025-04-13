Какой курс евро будет перед Пасхой

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что валютный рынок в период с 14 по 20 апреля будет зависеть от нескольких факторов.

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Первым является то, что НБУ может принять монетарные меры. Таким образом, 17 апреля регулятор может пересмотреть учетную ставку в сторону увеличения до 16 – 16,5%.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Также, рынок живет в условиях режима управляемой гибкости, что дает право сохранять все средства воздействия на курсообразование в соответствии с текущей ситуацией.

Еще одним фактором может стать геополитические процессы достижения мира в Украине. Впрочем именно экономические факторы являются главными для формирования валютного рынка.

По сколько будет евро с 14 по 20 апреля: