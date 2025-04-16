НБУ опустив валюти в ціні: євро вже не 47 гривень

За останню добу регулятор опустив долар на 14 копійок, у той час, як євро опустилося нижче 47 гривень, на понад 40 копійок. очікується, що ціна валют завтра, 17 квітня, несуттєво зміниться.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,17 гривні. Тобто ціна валюти впала на 14 копійок проти 15 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 46,61 гривні. Тобто ціна впала на 41 копійку.

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Станом на 17 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,21 гривні,

євро – 46,82 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 16 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 40,75 гривні , продаж – по 41,40 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 40,85 гривні , продаж – по 40,98 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,70 гривні, продаж – по 41,12 гривні.

Чи буде євро популярніше за долар

Експерти Дмитро Боярчук та Сергій Фурса розповіли для РБК-Україна, що поки не варто різко змінювати рішення щодо заощаджувальної валюти після того, як курс євро рекордно подорожчав.

За словами Боярчука, найкраще діяти саме на довгострокову перспективу, а зараз курси можуть рухатися чимало разів як вгору, так і вниз.

Дмитро Боярчук Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine Я б не радив українцям бігти міняти свої заощадження і купувати євро, бо на фоні волатильних новин, курс ще багато разів буде рухатися в ту чи іншу сторону.

Водночас Фурса закликає диверсифікувати доходи та інвестувати їх у різні інструменти.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Якщо це гривня, то краще вкладатися в облігації внутрішньої державної позики, щоб отримувати дохід.

Але якщо це іноземна валюта, то зараз краще брати євро. Втім її "під подушкою" не варто зберігати, адже інфляція є і в Єврозоні.