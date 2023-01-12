Зростання євро тільки починається, – Bloomberg

Аналітики вважають, що курс європейської валюти може здорожчати ще більше. Прогнозують зростання євро до 1,1 – 1,15 долара.

Тепла погода та падіння цін на газ

Стратеги Deutsche Bank та Morgan Stanley прогнозують подорожчання євро до 1,15 долара, а аналітики японського фінансового холдингу Nomura International — до 1,1 долара.

За словами валютного стратега TD Securities Марка МакКорміка, саме тепла погода в єврозоні є надійною подушкою безпеки, яка допоможе подолати рецесію.

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А портфельний менеджер компанії Aegon Asset Management Гарет Геттінбім зазначив, що ризики зниження курсу євро зменшуються завдяки падінню цін на газ.

Євро піднявся до історичного максимуму

Нагадуємо, у листопаді біржова ціна газу вперше з вересня 2021 рокуЦе сталося на тлі теплої зими у регіоні та великих запасів газу у європейських сховищах.

В Україні, станом на ранок 10 січня, офіційний курс євро сягнув 39 гривень. Це вперше за довгий період, коли євро здорожчало за добу більше, ніж на 70 копійок.

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Станом на 12 січня готівкове євро банки купують за 42,20 гривні, а продають в середньому за 42,95 гривні.

В обмінниках євро коливається на рівні: купівля – 42,70 гривні, а продаж – 43,05 гривні.

останнє таке стрімке зростання ціни євро відбулося ще минулого року, у липні 2022 року – з майже 30 гривень за євро до 37 гривень.