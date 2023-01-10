Офіційний курс євро стрибнув до історичного максимуму

Зранку, 10 січня, офіційний курс євро сягнув 39 гривень. За добу європейська валюта здорожчала трішки більше, ніж на 70 копійок.

Євро перевалило за 39 гривень

Європейська валюта 10 січня подорожчала на 71 копійку. Це вперше за довгий період, коли євро сягнуло такого максимуму.

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лише вчора, 9 січня, євро не перевищувало 38,5 гривні. До закриття міжбанку валюта додала 21 копійку у купівлі та 22 копійки у продажу. А сьогодні, за даними НБУ, офіційний курс встановили

Останнє таке стрімке зростання ціни євро відбулося ще минулого року, у липні – з майже 30 гривень за євро до 37 гривень.

Чи змінився курс долара

Американська валюта навпаки зменшилася у ціні. Готівковий долар подешевшав в обмінниках та на чорному ринку.

В обмінниках долар в середньому можна купити за 40,45 гривні (-2 копійки проти 9 січня), а продати – за 40,70 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,54 гривні (-6 копійок), а продаж – 40,65 гривні (-10 копійок).

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Крім того, у коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня національна валюта повинна зміцнитися. Адже період масованих виплат зарплат залишився позаду, тож джерел додаткового попиту на валюту з боку фізичних осіб стає менше.

Отже, найближчі 7 днів курс долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,10 – 40,90 гривень за долар.