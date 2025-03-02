Чи здивує курс євро на початку березня

Діапазон курсу євро на міжбанку та готівковому ринку у перший тиждень весни буде на одному рівні. Максимальна позначка до якої може сягнути валюта – 45 гривень, а мінімальна – 43,50 гривні. Водночас очікується, що завдяки діям НБУ курс буде перебувати у стабільності, без різких змін.

Ситуація з курсом євро з 3 березня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу пояснив, що приборкання інфляції діями НБУ спровокувало стабільність на валютному ринку. Таким чином, у перший тиждень березня очікувати суттєвих змін щодо курсів не варто.

Читайте також Долар у березні: як збільшення облікової ставки може вплинути на курс

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми не виключаємо, що 6 березня Монетарний комітет НБУ вкотре може збільшити облікову ставку.

Нагадуємо! Торік у лютому 2024 року інфляція в Україні склала лише 0,3%, а у річному вимірі 4,3% (з січня 2023 року по січень 2024 року). При цьому у січні – лютому 2024 року облікова ставка була на рівні 15%. Лише із середини березня НБУ зменшив її до 14,5%.

За словами Лєсового, крок на збільшення облікової ставки вкупі з валютними інтервенціями в межах режиму керованої гнучкості та підготовкою до посівної може спричинити на валютному ринку відносний "спокій". Крім того, вплив буде й від сплати податку на прибуток у першій половині березня підприємствами.

Відповідно до всіх чинників, очікується, що з наступного тижня, з 3 по 9 березня, євро може становити: