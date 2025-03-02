Ситуация с курсом евро с 3 марта

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала объяснил, что укрощение инфляции действиями НБУ спровоцировало стабильность на валютном рынке. Таким образом, в первую неделю марта ожидать существенных изменений по курсам не стоит.

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Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы не исключаем, что 6 марта Монетарный комитет НБУ в который раз может увеличить учетную ставку.

Напоминаем! В феврале 2024 года инфляция в Украине составила лишь 0,3%, а в годовом измерении 4,3% (с января 2023 по январь 2024 года). При этом в январе – феврале 2024 года учетная ставка была на уровне 15%. Только с середины марта НБУ снизил ее до 14,5%.

По словам Лесового, шаг на увеличение учетной ставки вместе с валютными интервенциями в пределах режима управляемой гибкости и подготовкой к посевной может привести на валютном рынке относительное "спокойствие". Кроме того, влияние будет и от уплаты налога на прибыль первой половины марта предприятиями.

Согласно всем факторам, ожидается, что со следующей недели, с 3 по 9 марта, евро может составлять: