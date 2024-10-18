Євро наприкінці жовтня: чи зросте валюта
Наприкінці жовтня, попри інфляцію курс євро залишатиметься на старих позиціях. Вартість валюти коливатиметься у чітко встановлених межах.
Курс євро в кінці жовтня
Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що наприкінці жовтня валюта перебуватиме у стані "пом'якшення".
Читайте також Прогноз Світового банку щодо ВВП України залишився незмінним
з одного боку, так би мовити, "ззовні", цінова кон’юнктура змінюватиметься (через інфляцію очікується об'єктивне подорожчання товарів та послуг щонайменше на 5 – 7%), а з іншого – "ізсередини" – валютний ринок не штормитиме, а курсові показники більш-менш залишатимуться в межах коридорів 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
В першу половину жовтня завдяки вдалій політиці НБУ, курс перебував в доволі вузькому коридорі, в деякі моменти ринок був без втручань регулятора. Нещодавно НБУ зауважив, що найближчим часом навряд чи можливе повернення до плаваючого курсу.
А це означає, що режим "керованої гнучкості" залишатиметься чинним: тобто за умов вільного курсоутворення у регулятора залишатиметься можливість точкового втручання на ринок для "втишення" попиту через валютні інтервенції. Тобто наприкінці жовтня на ринку навряд чи стануться якісь глобальні зрушення: щоденні коливання, як і раніше, будуть різноспрямованими. Приміром, за кількаденним зростанням курсові показники опиняться в стадії "ремісії" (цілком можливе незначне їх зниження),
– додав він.
Тож валютні курси зростатимуть, хоч і не перетнуть допустимі межі.
Основні показники на ринку валют
- Коридори валютних коливань: 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,1 – 0,2 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.