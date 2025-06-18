НБУ опустив долар та євро

Офіційні валюти опустилися, а найбільше втратило євро, яке подешевшало на 5 копійок. Завтра, 19 червня, ціна європейської валюти опуститься нижче, аніж 48 гривень.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,52 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійок проти 17 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,01 гривні. Тобто ціна впала на 5 копійок.

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Станом на 19 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,62 гривні,

євро – 47,90 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 18 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,22 гривні , продаж – по 41,85 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,51 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,83 гривні, продаж – по 41,60 гривні.

Який офіційний курс прогнозують у 2025 році

За прогнозами віцепрезидента Асоціації українських банків та голова правління банку "Глобус" Сергія Мамедова, через режим дії керованої гнучкості на валютному ринку відсутні значні провали чи стрімкі зростання курсів долара.

Як додає Мамедов, до кінця цього року найімовірніше, що офіційний курс американської валюти може сягнути 43 – 44 гривень.

Це означає, що з липня до грудня курс зросте приблизно на 2,5 – 5%,

– додає банкір.

Крім того, очікується, що на валютному ринку різкі коливання можна буде виключити.