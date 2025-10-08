Євро слабшає швидше: чи на довго валюта втрачає позиції
- Євро впало на 9 копійок – до 48,17 гривні, а долар втратив 3 копійки – до 41,31 гривні.
- На 9 жовтня євро знову втратить ціну, а долар подорожчає на декілька копійок.
Євро та долар почали із зниження ціни за останню добу. Європейська валюта впала найсуттєвіше, поки американська валюта втратила 3 копійки. На завтра очікується, що євро продовжить дешевшати.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 3 копійки проти 7 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,17 гривні, тобто ціна впала на 9 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 9 жовтня курс валют буде таким:
- долар – 41,40 гривні;
- євро – 48,13 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 8 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,42 гривні, продаж – по 41,35 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,58 гривні, продаж – по 41,50 гривні.
На який курс євро варто очікувати?
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, серед факторів, що впливатимуть на курс валют є військова ситуація в країні та валютні коливання на світовому ринку.
Наприклад, вартість євро залежатиме від співвідношення євро та долара на міжнародних торгах й внутрішньому курсу гривні до долара. Однак варто додати, що це співвідношення може змінитися через глобальні події.
Таким чином, євро на міжбанку та готівковому ринку буде коливатися від 48 гривень до 49,5 гривні.