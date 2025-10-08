Укр Рус
8 жовтня, 17:04
Євро слабшає швидше: чи на довго валюта втрачає позиції

Валерія Городинська
Основні тези
  • Євро впало на 9 копійок – до 48,17 гривні, а долар втратив 3 копійки – до 41,31 гривні.
  • На 9 жовтня євро знову втратить ціну, а долар подорожчає на декілька копійок.

Євро та долар почали із зниження ціни за останню добу. Європейська валюта впала найсуттєвіше, поки американська валюта втратила 3 копійки. На завтра очікується, що євро продовжить дешевшати.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 3 копійки проти 7 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,17 гривні, тобто ціна впала на 9 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 9 жовтня курс валют буде таким:

  • долар – 41,40 гривні;
  • євро – 48,13 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 8 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,42 гривні, продаж – по 41,35 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,58 гривні, продаж – по 41,50 гривні.

На який курс євро варто очікувати?

  • Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, серед факторів, що впливатимуть на курс валют є військова ситуація в країні та валютні коливання на світовому ринку. 

  • Наприклад, вартість євро залежатиме від співвідношення євро та долара на міжнародних торгах й внутрішньому курсу гривні до долара. Однак варто додати, що це співвідношення може змінитися через глобальні події.

  • Таким чином, євро на міжбанку та готівковому ринку буде коливатися від 48 гривень до 49,5 гривні.