Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 3 копійки проти 7 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,17 гривні, тобто ціна впала на 9 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 9 жовтня курс валют буде таким:

Станом на 8 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, серед факторів, що впливатимуть на курс валют є військова ситуація в країні та валютні коливання на світовому ринку.

Наприклад, вартість євро залежатиме від співвідношення євро та долара на міжнародних торгах й внутрішньому курсу гривні до долара. Однак варто додати, що це співвідношення може змінитися через глобальні події.