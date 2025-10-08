Евро и доллар начали со снижения цены за последние сутки. Европейская валюта упала существеннее всего, пока американская валюта потеряла 3 копейки. На завтра ожидается, что евро продолжит дешеветь.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,31 гривне. То есть цена американской валюты упала на 3 копейки против 7 октября. Официальный курс евро составляет 48,17 гривны, то есть цена упала на 9 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 9 октября курс валют будет таким:

доллар – 41,40 гривны;

евро – 48,13 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 8 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,42 гривны , продажа – по 41,35 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,58 гривны, продажа – по 41,50 гривны.

Какого курса евро стоит ожидать?