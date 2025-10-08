Укр Рус
8 октября, 17:04
Евро слабеет быстрее: надолго ли валюта теряет позиции

Валерия Городинская
Основні тези
  • Евро упало на 9 копеек – до 48,17 гривны, а доллар потерял 3 копейки – до 41,31 гривны.
  • На 9 октября евро снова потеряет цену, а доллар подорожает на несколько копеек.

Евро и доллар начали со снижения цены за последние сутки. Европейская валюта упала существеннее всего, пока американская валюта потеряла 3 копейки. На завтра ожидается, что евро продолжит дешеветь.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,31 гривне. То есть цена американской валюты упала на 3 копейки против 7 октября. Официальный курс евро составляет 48,17 гривны, то есть цена упала на 9 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 9 октября курс валют будет таким:

  • доллар – 41,40 гривны;
  • евро – 48,13 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 8 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,42 гривны, продажа – по 41,35 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,58 гривны, продажа – по 41,50 гривны.

Какого курса евро стоит ожидать?

  • Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, среди факторов, влияющих на курс валют является военная ситуация в стране и валютные колебания на мировом рынке.

  • Например, стоимость евро будет зависеть от соотношения евро и доллара на международных торгах и внутреннего курса гривны к доллару. Однако стоит добавить, что это соотношение может измениться из-за глобальных событий.

  • Таким образом, евро на межбанке и наличном рынке будет колебаться от 48 гривен до 49,5 гривны.