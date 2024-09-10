Цінопад в обмінниках: вартість євро здивувала

За останню добу курс євро в обмінниках рекордно опустився в ціні. Спад ледь не дотягнувся до гривні при обміні валюти населенню. Не відстає від цієї тенденції і долар.

Курс валют у банках

Станом на ранок 10 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 40,90 гривні (без змін проти 9 вересня) та продаж – по 41,39 гривні (-1 копійка).

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Купівля євро відбувається по 45,30 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,90 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,33 гривні (+3 копійки), а продати – по 41,40 гривні (+3 копійки).

(+3 копійки), а продати – по (+3 копійки). Купівля євро по 45,75 гривні (-5 копійок), а продаж по 45,90 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,73 гривні (-23 копійки), а продають – по 41,46 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-23 копійки), а продають – по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,62 гривні (-78 копійок), а продають – по 46,01 гривні (+13 копійок).

Що з курсом валют цього тижня

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, на початку минулого тижня котирування на міжбанку доволі динамічно зростали. Це відбувалося через тиск підвищеного попиту з боку фізичних осіб та бізнесу.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank За перші два дні гривня у безготівковому сегменті втратила понад 30 копійок: курс збільшився з 40,04 гривень за долар до 40,35 гривень за долар. Додатковим чинником тиску на гривню на початку тижня був вихідний понеділок в США, через що угоди на міжбанку укладалися на умовах ТОМ, тобто з поставкою валюти на наступний день.

Цікаво! Як прогнозує Золотько, курс на міжбанку не вийде за межі коридору 40,90 – 41,50 гривні за долар. Водночас вартість долара у готівковому сегменті буде знаходитися в діапазоні 41,30 – 41,70 гривні за долар.

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