Євро рекордно подорожчало на ринку

Євро за останню добу різко подорожчало всюди. Ціна перетнула позначку навіть у 46 гривень, а подекуди ціна тяжіє до 47 гривень за валюту.

Курс валют у банках

Станом на ранок 11 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (+10 копійок проти 10 квітня) та продаж по 41,70 гривні (+10 копійок).

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Купівля євро проходить по 45,72 гривні (+62 копійки), продаж – по 46,72 гривні (+77 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,27 гривні (+7 копійок), а продати по 41,30 гривні (-5 копійок).

(+7 копійок), а продати (-5 копійок). Купівля євро по 46 гривень (+40 копійок), а продаж по 46,88 гривні (+98 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,65 гривні (-20 копійок), а продають по 41,35 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продають (без змін), за даними finance.ua. Євро купують по 45,65 гривні (+22 копійки), а продають по 46,95 гривні (+87 копійок).

Яким буде курс наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що американська валюта перед Великоднем перебуватиме на рівні 40,70 – 41,50 гривні, а євро – на рівні 44,50 – 45,50 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Протягом наступного тижня очікуємо на зменшення тиску на курс від експортерів і поступове врівноваження ринку. Але провідну роль на міжбанківському ринку буде виконувати НБУ.

Зверніть увагу! Фактори, які впливатимуть на курс з 14 квітня, це ефективність монетарних заходів, режим керованої гнучкості, економічні процеси в країні та геополітичні процеси досягнення миру тощо.