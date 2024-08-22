Офіційний курс євро незабаром сягне майже 46 гривень
Поки з офіційним курсом долара не відбувається суттєвих змін за останню добу, курс євро продовжує рости. А завтра НБУ встановить вартість валюти на рівні ледь не 46 гривень.
Офіційний курс 22 серпня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,29 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок.
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Офіційний курс євро натомість становить 45,89 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 8 копійок.
Станом на 22 серпня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,28 гривні,
- євро – 45,98 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 22 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,60 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,21 гривні, а продаж – 41,68 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,44 гривні, а продаж – 41,52 гривні.
На ринку не очікується суттєвих змін
Як розповів банкір Тарас Лєсовий 24 Каналу, що наступний тиждень триватиме ще період, коли ринок пристосовується до нових реалій.
Тобто як і у попередній тиждень коливання американської валюти відбуватимуться в межах 41 – 41,7 гривні на міжбанку. На готівковому ринку буде діапазон 41 – 42 гривні.
Щодо курсових показників на перетині місяців, то ми прогнозуємо, що станом на 1 вересня офіційний курс може перебувати в межах 41,4 – 41,6 гривні за долар. Таким чином, порівняно з курсом на 1 серпня, девальвація гривні за підсумками серпня може скласти до 1,2 – 1,4%.
З 26 серпня очікуються такі коридори валютних коливань:
- міжбанк: 41 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро,
- готівковий ринок: 41 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро.