Официальный курс 22 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,29 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,89 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 8 копеек.

По состоянию на 22 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,28 гривны,

евро – 45,98 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 22 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,21 гривны , а продажа – 41,68 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,44 гривны, а продажа – 41,52 гривны.

На рынке не ожидается существенных изменений

Как рассказал банкир Тарас Лесовой 24 Каналу, что следующая неделя продлится еще период, когда рынок приспосабливается к новым реалиям.

То есть, как и в предыдущую неделю колебания американской валюты будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривны на межбанке. На наличном рынке будет диапазон 41 – 42 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Относительно курсовых показателей на пересечении месяцев, то мы прогнозируем, что по состоянию на 1 сентября официальный курс может находиться в пределах 41,4 – 41,6 гривны за доллар. Таким образом, по сравнению с курсом на 1 августа, девальвация гривны по итогам августа может составить до 1,2 – 1,4%.

С 26 августа ожидаются следующие коридоры валютных колебаний:

межбанк: 41 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро,

наличный рынок: 41 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро.

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