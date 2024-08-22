Офіційний курс 22 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,29 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,89 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 8 копійок.

Станом на 22 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,28 гривні,

євро – 45,98 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 22 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні , а продаж – 41,60 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,21 гривні , а продаж – 41,68 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,44 гривні, а продаж – 41,52 гривні.

На ринку не очікується суттєвих змін

Як розповів банкір Тарас Лєсовий 24 Каналу, що наступний тиждень триватиме ще період, коли ринок пристосовується до нових реалій.

Тобто як і у попередній тиждень коливання американської валюти відбуватимуться в межах 41 – 41,7 гривні на міжбанку. На готівковому ринку буде діапазон 41 – 42 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щодо курсових показників на перетині місяців, то ми прогнозуємо, що станом на 1 вересня офіційний курс може перебувати в межах 41,4 – 41,6 гривні за долар. Таким чином, порівняно з курсом на 1 серпня, девальвація гривні за підсумками серпня може скласти до 1,2 – 1,4%.

З 26 серпня очікуються такі коридори валютних коливань:

міжбанк: 41 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро,

готівковий ринок: 41 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро.

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