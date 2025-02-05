НБУ підвищив одну із валют в ціні
- Євро підвищилося на 25 копійок, до 43,11 гривні, тоді як долар знизився на 4 копійки, до 41,75 гривні.
- Станом на 6 лютого, офіційний курс НБУ буде: долар – 41,65 гривні, євро – 43,40 гривні.
Євро за останню добу додало в ціні на 25 копійок, хоч до цього НБУ рекордно опустив валюту. Водночас долар залишається в межах стабільності, з незначним коливанням вниз.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна валюти впала на 4 копійки проти 5 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,11. Тобто ціна виросла на 25 копійок.
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Станом на 6 лютого курс НБУ буде такий:
- долар – 41,65 гривні,
- євро – 43,40 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 5 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 42,09 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,88 гривні, продаж – по 41,88 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,55 гривні, продаж – 41,95 гривні.
Який офіційний курс чекати
За словами банкірка Тараса Лєсового для 24 Каналу, межі офіційного курсу цього тижня можуть не змінитися порівняно з минулотижневими.
Розуміємо, що курсові події – це процес, який навряд чи можна "законсервувати". Однак можливі курсові зміни є прогнозованими, що є вельми доброю ознакою.
Таким чином, офіційний долар може залишатися впродовж тижня на рівні 42 – 42,30 гривні.