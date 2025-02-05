НБУ підвищив одну із валют в ціні

Євро за останню добу додало в ціні на 25 копійок, хоч до цього НБУ рекордно опустив валюту. Водночас долар залишається в межах стабільності, з незначним коливанням вниз.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна валюти впала на 4 копійки проти 5 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,11. Тобто ціна виросла на 25 копійок.

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Станом на 6 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,65 гривні,

євро – 43,40 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 5 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,09 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,88 гривні , продаж – по 41,88 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,55 гривні, продаж – 41,95 гривні.

Який офіційний курс чекати

За словами банкірка Тараса Лєсового для 24 Каналу, межі офіційного курсу цього тижня можуть не змінитися порівняно з минулотижневими.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Розуміємо, що курсові події – це процес, який навряд чи можна "законсервувати". Однак можливі курсові зміни є прогнозованими, що є вельми доброю ознакою.

Таким чином, офіційний долар може залишатися впродовж тижня на рівні 42 – 42,30 гривні.