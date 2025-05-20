Курси різняться: де долар без змін, а євро росте

Поки долар в банках та на чорному ринку майже не змінився за останню добу, євро показує суттєвий ріст. Відтак, європейська валюта подорожчала в банках на 30 копійок при купівлі та при продажі.

Курс валют у банках

Станом на ранок 20 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (+5 копійок проти 19 травня) та продаж по 41,80 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 46,40 гривні (+30 копійок), продаж – по 47,12 гривні (+30 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (без змін), а продати по 41,50 гривні (без змін).

(без змін), а продати (без змін). Купівля євро по 46,65 гривні (+10 копійок), а продаж по 46,80 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,85 гривні (-29 копійок), а продають по 41,60 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-29 копійок), а продають (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,35 гривні (-14 копійок), а продають по 47,11 гривні (-21 копійок).

Що було з курсом минулого тижня

Як зазначила для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, минулого тижня на безготівковому ринку істотних змін не відбулося. Відтак, торги в понеділок почали на рівні 41,50 – 41,55 гривні за долар.

Ганна Золотько Членкиня правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Потім торги досягли максимуму 41,61 гривні у той же день, але не затримались на досягнутому рівні. Підсумковий показник у п’ятницю повернувся до початку торгів у понеділок на рівень 41,51 – 41,55 гривні за долар.

Золотько додає, що з 12 по 16 травня продано на 21% більше валюти, ніж тижнем раніше. Відтак, це перевищило середній показник 2025 року. Натомість купівля залишилася символічною – 0,2 мільйона.