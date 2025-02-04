Євро обвалилося: де валюта втратила найбільше

Євро в банках та на чорному ринку рекордно опустилося в ціні за останню добу. При обміні вартість валюти опустилася нижче аніж 43 гривні. Натомість курс долара в банках залишається майже без змін, а в обмінниках спостерігається ріст ціни.

Курс валют у банках

Станом на ранок 4 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,50 гривні (без змін проти 3 лютого) та продаж по 42,12 гривні (+2 копійки).

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Купівля євро відбувається по 42,80 гривні (-45 копійок), а продаж по 43,50 гривні (-35 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,90 гривні (-5 копійок), а продати по 41,93 гривні (-3 копійки).

(-5 копійок), а продати по (-3 копійки). Купівля євро по 43,30 гривні (-26 копійок), а продаж по 43,50 гривні (-33 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники в середньому по: 41,65 гривні (+20 копійок), а продають по 42,04 гривні (+16 копійок).

(+20 копійок), а продають по (+16 копійок). Станом на 3 лютого, євро купують по 43,05 гривні (-48 копійок проти 31 січня), а продають по 43,76 гривні (-25 копійок).

Яка вартість долара та євро на цьому тижні

За словами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, наразі регулятор міцно тримає ситуацію на валютному ринку під контролем. Таким чином, унеможливлюються сплески ажіотажного попиту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Розуміємо, що курсові події – це процес, який навряд чи можна "законсервувати". Однак можливі курсові зміни є прогнозованими, що є вельми доброю ознакою. Загалом можемо припустити, що офіційний курс коливатиметься в минулотижневих межах 42 – 42,30 гривень за долар.

Цього тижня очікується, що курсові коливання на міжбанку будуть на рівні 42 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривні за євро. А на готівковому ринку ситуація буде такою: 42,40 – 42,80 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро.

Зауважте! Січнева корекція облікової ставки стала допоміжним і вагомим засобом для зміцнення гривні, що відповідно позитивно позначилося на курсові динаміці.