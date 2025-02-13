НБУ змінив тактику щодо курсу євро: валюта почала дорожчати
- НБУ підвищив курс євро до 43,35 гривень, а курс долара до 41,79 гривень.
- Прогнозується можливе повернення співвідношення пари долар/євро до попередніх пропорцій після завершення війни в Україні.
Після того, як офіційний курс євро постійно опускався до позначки нижче аніж 43 гривні, НБУ вирішив за останню добу підвищити валюту до 43,35 гривні. До речі, курс долар також подорожчав, але не так суттєво.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,79 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 13 копійок проти 12 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,35. Тобто ціна виросла на 34 копійки.
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Станом на 14 лютого курс НБУ буде такий:
- долар – 41,79 гривні,
- євро – 43,43 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 13 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,60 гривні, продаж – по 42,17 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,95 гривні, продаж – по 41,93 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,40 гривні, продаж – 42 гривні.
Яка причина того, що долар росте
Для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов розповів, що зміцнення долара у парі долар/євро спричинене геополітикою, яка пов'язана з діяльністю новообраного президента США.
Є певні очікування, наприклад, посилення ролі США на світовому нафтовому ринку, намагання обмежити вплив "конкурентів" США та ЄС на внутрішньому ринку через анонсоване запровадження нових мит.
Роль США ситуативно послабляє євро, як конкурентну валюту, додає Мамедов.
На мій погляд, залежно від низки обставин, серед яких наріжним каменем є завершення війни в Україні, співвідношення вартості пари долар/євро може повернутися до попередніх і звичних пропорцій,
– спрогнозував пан Сергій.
Зверніть увагу! Йдеться про припущення, що невдовзі пропорція становитиме 1 євро = 1,15 – 1,2 долара,