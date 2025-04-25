Курси валют показують спад на ринку

На готівковому ринку спостерігається спад вартості як долара, так і євро. Відтак, якщо в банках європейська валюта втратила несуттєво, то в обмінниках ціна опустилася на чимало копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 25 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (+5 копійок проти 24 квітня) та продаж по 41,95 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,05 гривні (-7 копійок), продаж – по 47,85 гривні (-12 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,52 гривні (-8 копійок), а продати по 41,50 гривні (-11 копійок).

(-8 копійок), а продати (-11 копійок). Купівля євро по 47,48 гривні (-7 копійок), а продаж по 47,59 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,65 гривні (-36 копійок), а продають по 41,60 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-36 копійок), а продають (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,65 гривні (-47 копійок), а продають по 47,85 гривні (-1 копійка).

Що буде з курсом на початку травня

Як спрогнозував Тарас Лєсовий для 24 Каналу, наступного тижня долар на готівковому ринку може перебувати на рівні 41,20 – 41,60 гривні, а євро на рівні 45 – 48 гривень за євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Щодо ситуації на валютному ринку у травні, то цілком можливо, що події розвиватимуться досить жваво, однак Нацбанк, як і раніше, проводитиме політику на створення балансу між попитом і пропозицією.

Крім того, Лєсовий додає, що за підсумками місяця офіційний курс може перебувати у коридорі 41,60 – 42 гривень за долар.