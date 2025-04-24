Курс валют у банках

Станом на ранок 24 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (+15 копійок проти 23 квітня) та продаж по 42 гривні (+35 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,12 гривні (+12 копійок), продаж – по 47,97 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,60 гривні (+29 копійок), а продати по 41,61 гривні (+25 копійок).

(+29 копійок), а продати (+25 копійок). Купівля євро по 47,55 гривні (+37 копійок), а продаж по 47,79 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,65 гривні (-40 копійок), а продають по 41,75 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-40 копійок), а продають (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,65 гривні (-80 копійок), а продають по 47,95 гривні (-7 копійок).

Який курс прогнозують

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, з 28 квітня по 4 травня прогнозується, що на готівковому ринку долар буде на рівні 41,2 – 41,6 гривні за долар та 45 – 48 гривень за євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Щодо ситуації на валютному ринку у травні, то цілком можливо, що події розвиватимуться досить жваво, однак Нацбанк, як і раніше, проводитиме політику на створення балансу між попитом і пропозицією.

Лєсовий нагадує, що торік найбільш активні курсові зміни відбувалися саме у квітні – травні. За 2 місяці курс долара зріс з 39 гривень до 40,5 гривні.

Цьогоріч ми припускаємо, що на початку травня курсові показники "тупцятимуть" на місці, а в другій половині травня курс долара може зрости в середньому на 1%,

– каже банкір.

Зауважте! За підсумками місяця офіційний курс коливатиметься в коридорі 41,6 – 42 гривні за долар.