300 євро в гривнях: скільки це зараз

Курс євро на початку березня продемонстрував зростання. Зараз ситуація стабілізувалася. Коливання хоч і відбуваються, однак, ці зміни незначні.

Вартість 1 євро зараз Станом на 19 березня, офіційний курс євро встановлено на рівні – 45,35 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Рекордні крадіжки: Північна Корея зайняла третє місце серед найбільших власників біткоїнів Згідно з даними "Мінфіну", середній банківський курс євро сьогодні такий: купівля – 45,10 гривні за євро;

продаж – 45,73 гривні за євро. А от середній курс євро в обмінниках 19 березня змінився так: купівля – 45,31 гривні за євро;

продаж – 45,50 гривні за євро. Скільки сьогодні потрібно витратити, аби купити 300 євро для придбання 300 євро у банку , потрібно витратити приблизно – 13 719 гривень;

, потрібно витратити приблизно – 13 719 гривень; щоб купити 300 євро в обміннику, необхідно мати уже орієнтовно – 13 650 гривень. Скільки можна отримати за 300 євро сьогодні при обміні 300 євро у банку , сьогодні можна отримати приблизно – 13 530 гривень;

, сьогодні можна отримати приблизно – 13 530 гривень; за 300 євро в обміннику сьогодні вдасть виручити орієнтовно – 13 593 гривень.