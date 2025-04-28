200 євро в гривнях: скільки це зараз

У квітні курс євро продемонстрував значне зростання. Особливо воно відчувалось в період великодніх свят.

Який курс євро в Україні зараз Офіційний курс євро, станом на 28 квітня, складає – 47,39 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Не бачимо, значить немає: Трамп вирішив ігнорувати наслідки введення тарифів За даними видання "Мінфін", середній банківський курс євро зараз такий: купівля – 47,15 гривні за євро;

продаж – 47,87 гривні за євро. В обмінниках курс євро змінився так: купівля – 47,50 гривні за євро;

продаж – 47,70 гривні за євро. Скільки сьогодні можна отримати за 200 євро якщо обмінювати 200 євро у банку, можна отримати в середньому – 9 430 гривень;

за 200 євро в обміннику дадуть орієнтовно – 9 500 гривень. Яку суму гривень потрібно мати, щоб купити 200 євро сьогодні для покупки 200 євро в банку сьогодні потрібно мати приблизно – 9 574 гривень;

щоб придбати 200 євро в обміннику, необхідно мати уже орієнтовно – 9 540 гривень.