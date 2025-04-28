28 квітня, 16:56
200 євро в гривнях: скільки це зараз
Основні тези
- Офіційний курс євро на 28 квітня становить 47,39 гривні за євро.
- Середній банківський курс: купівля - 47,15 грн/євро, продаж - 47,87 грн/євро; в обмінниках: купівля - 47,50 грн/євро, продаж - 47,70 грн/євро.
У квітні курс євро продемонстрував значне зростання. Особливо воно відчувалось в період великодніх свят.
Який курс євро в Україні зараз
Офіційний курс євро, станом на 28 квітня, складає – 47,39 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними видання "Мінфін", середній банківський курс євро зараз такий:
- купівля – 47,15 гривні за євро;
- продаж – 47,87 гривні за євро.
В обмінниках курс євро змінився так:
- купівля – 47,50 гривні за євро;
- продаж – 47,70 гривні за євро.
Скільки сьогодні можна отримати за 200 євро
- якщо обмінювати 200 євро у банку, можна отримати в середньому – 9 430 гривень;
- за 200 євро в обміннику дадуть орієнтовно – 9 500 гривень.
Яку суму гривень потрібно мати, щоб купити 200 євро сьогодні
- для покупки 200 євро в банку сьогодні потрібно мати приблизно – 9 574 гривень;
- щоб придбати 200 євро в обміннику, необхідно мати уже орієнтовно – 9 540 гривень.