Курс валют у банках

Станом на ранок 28 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,61 гривні (+31 копійка проти 25 квітня) та продаж по 41,61 гривні (-34 копійки).

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Купівля євро проходить по 47,55 гривні (+50 копійок), продаж – по 47,74 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,30 гривні (-22 копійки), а продати по 42,05 гривні (+55 копійок).

(-22 копійки), а продати (+55 копійок). Купівля євро по 47,10 гривні (-38 копійок), а продаж по 47,90 гривні (+31 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,90 гривні (-28 копійок), а продають по 41,65 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продають (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,67 гривні (-44 копійки), а продають по 47,87 гривні (+7 копійок).

Ціна долара цього тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня на міжбанку курс долара буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні, на готівковий ринок – 41,20 – 41,60 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Важливо також зазначити, що економічні чинники, як і раніше, домінуватимуть, а це зростання експорту, розвиток промисловості, посівна тощо.

Лєсовий розповів, що протягом останніх кількох тижнів "Фактор Трампа" не сильно впливає на український валютний ринок. Те саме стосується низки воєнних чинників – від динаміки обстрілів, ситуації на фронті до очікування перемир'я.