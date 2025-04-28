Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,61 гривне (+31 копейка против 25 апреля) и продажа по 41,61 гривне (-34 копейки).

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Покупка евро проходит по 47,55 гривны (+50 копеек), продажа – по 47,74 гривны (-11 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,30 гривны (-22 копейки), а продать по 42,05 гривны (+55 копеек).

(-22 копейки), а продать (+55 копеек). Покупка евро по 47,10 гривны (-38 копеек), а продажа по 47,90 гривны (+31 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,90 гривны (-28 копеек), а продают по 41,65 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продают (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,67 гривны (-44 копейки), а продают по 47,87 гривны (+7 копеек).

Цена доллара на этой неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе на межбанке курс доллара будет на уровне 41,20 – 41,60 гривны, на наличный рынок – 41,20 – 41,60 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Важно также отметить, что экономические факторы, по-прежнему, будут доминировать, а это рост экспорта, развитие промышленности, посевная и тому подобное.

Лесовой рассказал, что в течение последних нескольких недель "Фактор Трампа" не сильно влияет на украинский валютный рынок. То же касается ряда военных факторов – от динамики обстрелов, ситуации на фронте до ожидания перемирия.