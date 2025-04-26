Який курс спрогнозували наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що на 1 травня офіційний курс може бути в межах 41,20 – 41,60 гривні.

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Відтак, якщо порівняти з офіційним курсом на початку року, коли він становив 42,02 гривні за долар, то можна очікувати, що за підсумками 4 місяців року курс може втратити 1,5% – 1%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Важливо також зазначити, що економічні чинники, як і раніше, домінуватимуть, а це зростання експорту, розвиток промисловості, посівна тощо.

Протягом останніх кількох тижнів "Фактор Трампа" не сильно впливає на український валютний ринок.

Те саме стосується низки воєнних чинників – від динаміки обстрілів, ситуації на фронті до очікування перемир'я.

Розуміємо, що ці чинники можуть працювати переважно в купі з економічними факторами, а не окремо,

– каже Лєсовий.

Важливо! З 28 квітня по 4 травня на міжбанку курс долара буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні, на готівковий ринок – 41,20 – 41,60 гривні.