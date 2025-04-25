Для євро загроз немає

За оцінками аналітиків НБУ, вилучення понад 8% суверенних резервів Росії у євро може призвести до суто технічного зниження частки євро у світових резервах приблизно на 1,1 відсоткового пункту. Проте економічного впливу така зміна не матиме, передає 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт НБУ.

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В НБУ підкреслюють, що якщо Захід діятиме спільно, то можливості для переорієнтації резервів, зокрема Китаєм, будуть обмежені.

Попри окремі спроби деяких країн знайти альтернативу, євро зберігає стабільну позицію другої найважливішої валюти у світі. А скоординовані дії західних держав щодо конфіскації активів Росії не призведуть до відчутного ослаблення його ролі,

– резюмують у НБУ.

Крім того, у світі існують об’єктивні бар’єри для швидкого виведення коштів з євро. Це, зокрема, обмежена ліквідність, технічні складнощі продажу великого обсягу єврооблігацій та обмежений доступ до альтернатив, таких як юань, через політику КНР і геополітичні ризики.

Нагадаємо! У червні 2024 року лідери країн G7 (США, Японії, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Канади) дійшли згоди щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів. Ці кошти планують залучити за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів.