Для евро угроз нет

По оценкам аналитиков НБУ, изъятие более 8% суверенных резервов России в евро может привести к чисто техническому снижению доли евро в мировых резервах примерно на 1,1 процентного пункта. Однако экономического влияния такое изменение не будет иметь, передает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ.

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В НБУ подчеркивают, что если Запад будет действовать совместно, то возможности для переориентации резервов, в частности Китаем, будут ограничены.

Несмотря на отдельные попытки некоторых стран найти альтернативу, евро сохраняет стабильную позицию второй важнейшей валюты в мире. А скоординированные действия западных государств по конфискации активов России не приведут к ощутимому ослаблению его роли,

– резюмируют в НБУ.

Кроме того, в мире существуют объективные барьеры для быстрого вывода средств из евро. Это, в частности, ограниченная ликвидность, технические сложности продажи большого объема еврооблигаций и ограниченный доступ к альтернативам, таких как юань, из-за политики КНР и геополитических рисков.

Напомним! В июне 2024 года лидеры стран G7 (США, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Канады) договорились о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Эти средства планируют привлечь за счет будущих доходов от замороженных российских активов.