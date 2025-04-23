Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,51 гривне. То есть цена валюты выросла на 14 копеек против 22 апреля. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,71 гривны. То есть цена упала на 5 копеек.

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По состоянию на 24 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,67 гривны,

евро – 47,54 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 23 апреля курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,10 гривен , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,31 гривны , продажа – по 41,36 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,50 гривны, продажа – по 41,45 гривны.

Какой прогноз доллара и евро

Еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что доллар на этой неделе будет в пределах от 40,80 до 41,30 гривны на наличном, а евро – от 45 до 48 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Нацбанк будет принимать меры для того, чтобы рынок валют был стабильным. С одной стороны эти заходиты будут для того, чтобы притишить потребительские цены.

Водночвас с другой стороны, режим управляемой гибкости предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.