Який курс євро в Україні зараз

Офіційний курс євро, станом на 28 квітня, складає – 47,39 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними видання "Мінфін", середній банківський курс євро зараз такий:

  • купівля – 47,15 гривні за євро;
  • продаж – 47,87 гривні за євро.

В обмінниках курс євро змінився так:

  • купівля – 47,50 гривні за євро;
  • продаж – 47,70 гривні за євро.

Скільки сьогодні можна отримати за 200 євро

  • якщо обмінювати 200 євро у банку, можна отримати в середньому – 9 430 гривень;
  • за 200 євро в обміннику дадуть орієнтовно – 9 500 гривень.

Яку суму гривень потрібно мати, щоб купити 200 євро сьогодні

  • для покупки 200 євро в банку сьогодні потрібно мати приблизно – 9 574 гривень;
  • щоб придбати 200 євро в обміннику, необхідно мати уже орієнтовно – 9 540 гривень.