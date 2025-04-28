Який курс євро в Україні зараз

Офіційний курс євро, станом на 28 квітня, складає – 47,39 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними видання "Мінфін", середній банківський курс євро зараз такий:

купівля – 47,15 гривні за євро;

продаж – 47,87 гривні за євро.

В обмінниках курс євро змінився так:

купівля – 47,50 гривні за євро;

продаж – 47,70 гривні за євро.

Скільки сьогодні можна отримати за 200 євро

якщо обмінювати 200 євро у банку, можна отримати в середньому – 9 430 гривень;

за 200 євро в обміннику дадуть орієнтовно – 9 500 гривень.

Яку суму гривень потрібно мати, щоб купити 200 євро сьогодні