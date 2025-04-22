Саме час заробити: скільки гривень можна отримати при обміні 300 євро після Великодня

Курс євро останнім часом демонстрував значне зростання. "Стрибок" був відчутний саме у другій половині квітня.

Як змінився курс євро в Україні

Станом на 22 квітня, офіційний курс євро складає – 47,77 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс євро у банках змінився так:

купівля – 47,10 гривні за євро;

продаж – 48 гривні за євро.

Подорожчав євро і в обміннику, там середній курс змінився так:

купівля – 47,51 гривні за євро;

продаж – 47,80 гривні за євро.

Скільки сьогодні можна отримати при здачі 300 євро

якщо обмінювати 300 євро у банку , то можна отримати в середньому – 14 130 гривень;

, то можна отримати в середньому – 14 130 гривень; при обміні 300 євро в обміннику, можна виручити приблизно – 14 253 гривень.

За скільки сьогодні можна придбати 300 євро

покупка 300 євро у банку сьогодні обійдеться у – 14 400 гривень;

сьогодні обійдеться у – 14 400 гривень; в обміннику придбати 300 євро можна за орієнтовно – 14 340 гривень.

Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від місця, де відбувається обмін.