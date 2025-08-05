В кінці липня євро почав дешевшати. Ця тенденція змінилась з початку серпня. Зараз валюта поступово дорожчає.

Як змінився курс євро 5 серпня? 5 серпня офіційний курс євро в Україні – 48,35 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Буде жорсткіше: ОАЕ обмежує діяльність росіян на своїй території Дані "Мінфіну", показують, що середній курс євро у банках змінився так: купівля – 47,93 гривні за євро;

продаж – 48,50 гривні за євро. В обмінниках ситуація також змінилась: купівля – 48 гривні за євро;

продаж – 48,23 гривні за євро. Скільки треба гривень, аби купити 500 євро на початку серпня 2025? у випадку, коли покупка 500 євро відбувається у банку, доведеться витратити орієнтовно – 24 250 гривень;

в обміннику покупка 500 євро обійдеться у приблизно – 24 115 гривень. Скільки гривень можна виручити за 500 євро зараз? якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати в середньому – 23 965 гривень;

при обміні 500 євро в обміннику можна виручити уже орієнтовно – 24 000 гривень.