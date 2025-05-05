Курс падає: за скільки можна купити 300 євро сьогодні

У квітні відчулося вагоме зростання євро. З часом курс стабілізувався. Коливання, що відбуваються на валютному ринку у травні незначні.

Як змінився курс євро на початку травня

Станом на 5 травня офіційний курс в Україні сягнув – 47,31 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін" курс євро у банках дещо знизився. Зараз ситуація там така:

купівля – 47 гривні за євро;

продаж – 47,60 гривні за євро.

В обмінниках ситуація змінилась так:

купівля – 47,18 гривні за євро;

продаж – 47,35 гривні за євро.

Яку суму гривень потрібно мати, щоб купити 300 євро

аби купити 300 євро в банку, сьогодні потрібно мати приблизно – 14 280 гривень;

для покупки 300 євро в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 14 205 гривень.

Скільки можна отримати за 300 євро сьогодні