5 травня, 19:19
Курс падає: за скільки можна купити 300 євро сьогодні
Основні тези
- Станом на 5 травня офіційний курс євро в Україні становив 47,31 гривні.
- Для покупки 300 євро в банку потрібно мати 14 280 гривень, а в обміннику — 14 205 гривень.
У квітні відчулося вагоме зростання євро. З часом курс стабілізувався. Коливання, що відбуваються на валютному ринку у травні незначні.
Як змінився курс євро на початку травня
Станом на 5 травня офіційний курс в Україні сягнув – 47,31 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін" курс євро у банках дещо знизився. Зараз ситуація там така:
- купівля – 47 гривні за євро;
- продаж – 47,60 гривні за євро.
В обмінниках ситуація змінилась так:
- купівля – 47,18 гривні за євро;
- продаж – 47,35 гривні за євро.
Яку суму гривень потрібно мати, щоб купити 300 євро
- аби купити 300 євро в банку, сьогодні потрібно мати приблизно – 14 280 гривень;
- для покупки 300 євро в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 14 205 гривень.
Скільки можна отримати за 300 євро сьогодні
- якщо здавати 300 євро в банку, можна отримати в середньому – 14 100 гривень;
- при здачі 300 євро в обміннику, можна виручити приблизно – 14 154 гривень.