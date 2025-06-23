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23 червня, 13:02
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Курс майже по 49: скільки у гривнях зараз 500 євро

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро на 23 червня становить 48,20 гривні.
  • Середній банківський курс - купівля 47,95 гривні, продаж 48,60 гривні.

Євро знову подорожчав. Протягом червня ця валюта поступово зростала. Зараз у деяких місцях євро сягає майже 49 гривень.

Як змінився курс євро

Офіційний курс євро, станом на 23 червня, складає – 48,20 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну", показують, що середній банківський курс змінився таким чином:

  • купівля – 47,95 гривні за євро;
  • продаж – 48,60 гривні за євро.

Змінилась ситуація і в обмінниках:

  • купівля – 48,45 гривні за євро;
  • продаж – 48,64 гривні за євро.

Яка сума потрібна, аби придбати 500 євро сьогодні

  • аби придбати 500 євро у банку, потрібно приблизно – 24 300 гривень;
  • для придбання 500 євро в обміннику необхідно уже орієнтовно – 24 320 гривень.

Скільки можна отримати за 500 євро сьогодні

  • якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 23 975 гривень;
  • при обміні 500 євро в обміннику, є можливість виручити приблизно – 24 225 гривень.