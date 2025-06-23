Курс майже по 49: скільки у гривнях зараз 500 євро

Євро знову подорожчав. Протягом червня ця валюта поступово зростала. Зараз у деяких місцях євро сягає майже 49 гривень.

Як змінився курс євро Офіційний курс євро, станом на 23 червня, складає – 48,20 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також На тлі ситуації в Ірані: Орбан пропонує повернутися до російських енергоносіїв Дані "Мінфіну", показують, що середній банківський курс змінився таким чином: купівля – 47,95 гривні за євро;

продаж – 48,60 гривні за євро. Змінилась ситуація і в обмінниках: купівля – 48,45 гривні за євро;

продаж – 48,64 гривні за євро. Яка сума потрібна, аби придбати 500 євро сьогодні аби придбати 500 євро у банку, потрібно приблизно – 24 300 гривень;

для придбання 500 євро в обміннику необхідно уже орієнтовно – 24 320 гривень. Скільки можна отримати за 500 євро сьогодні якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 23 975 гривень;

при обміні 500 євро в обміннику, є можливість виручити приблизно – 24 225 гривень.