Курс злотого до гривні в останній день вересня: чи зросла вартість польської валюти
Курс злотого до гривні за останні дні залишився стабільним, що свідчить про зміцнення польської валюти. Водночас банки почали купувати злотий за дещо нижчою ціною.
Офіційний курс злотого в Україні
Станом на 30 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,75 гривні. Тобто, протягом вихідних вартість валюти залишалась на одному рівні, тому така тенденція спостерігається нині.
Читайте також: Останній день вересня: які ціни на долар та євро
Таким чином, офіційна вартість 100 злотих в Україні буде становити 1 075 гривень станом на ранок 30 вересня.
Курс злотого в банках та обмінниках
У банках та обмінних пунктах курси валют дещо змінилися. Зокрема, купівля злотого в банках обійдеться дорожче за офіційний курс на цілих 13 копійок за одиницю польської валюти.
- За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому по 10,50 гривні (-12 копійок від 29 вересня) та продаж – по 10,88 гривні (+2 копійки);
- Водночас обмінники купують злоті по 10,80 гривні (без змін), а продають – вже по 10,88 гривні (без змін).
Тобто, за 100 злотих у банках прийдеться заплатити чимало – близько 1 088 гривень, як у обмінниках. Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від конкретної фінансової установи, де ви будете купувати валюту.