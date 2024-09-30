По состоянию на 30 сентября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,75 гривны. То есть, течение выходных стоимость валюты оставалась на одном уровне, поэтому такая тенденция наблюдается сейчас.

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Таким образом, официальная стоимость 100 злотых в Украине будет составлять 1 075 гривен по состоянию на утро 30 сентября.

Курс злотого в банках и обменниках

В банках и обменных пунктах курсы валют несколько изменились. В частности, покупка злотого в банках обойдется дороже официального курса на целых 13 копеек за единицу польской валюты.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,50 гривны (-12 копеек от 29 сентября) и продажа – по 10,88 гривны (+2 копейки);

составляет в среднем по 10,50 гривны (-12 копеек от 29 сентября) и продажа – по 10,88 гривны (+2 копейки); В то же время обменники покупают злотые по 10,80 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,88 гривны (без изменений).

То есть, за 100 злотых в банках придется заплатить немало – около 1 088 гривен, как в обменниках. Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от конкретного финансового учреждения, где вы будете покупать валюту.