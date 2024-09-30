Станом на 30 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,75 гривні. Тобто, протягом вихідних вартість валюти залишалась на одному рівні, тому така тенденція спостерігається нині.

Читайте також: Останній день вересня: які ціни на долар та євро

Таким чином, офіційна вартість 100 злотих в Україні буде становити 1 075 гривень станом на ранок 30 вересня.

Курс злотого в банках та обмінниках

У банках та обмінних пунктах курси валют дещо змінилися. Зокрема, купівля злотого в банках обійдеться дорожче за офіційний курс на цілих 13 копійок за одиницю польської валюти.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому по 10,50 гривні (-12 копійок від 29 вересня) та продаж – по 10,88 гривні (+2 копійки);

становить у середньому по 10,50 гривні (-12 копійок від 29 вересня) та продаж – по 10,88 гривні (+2 копійки); Водночас обмінники купують злоті по 10,80 гривні (без змін), а продають – вже по 10,88 гривні (без змін).

Тобто, за 100 злотих у банках прийдеться заплатити чимало – близько 1 088 гривень, як у обмінниках. Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від конкретної фінансової установи, де ви будете купувати валюту.