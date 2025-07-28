28 липня, 10:05
Коливання відчутні: як змінився курс злотого після вихідних
Основні тези
- Офіційний курс злотого 28 липня становив 11,51 гривні, що на 3 копійки менше, ніж 25 липня.
- Середній курс злотого у банках: купівля – 11,10 гривень, продаж – 11,68 гривні; в обмінниках: купівля – 11,42 гривні, продаж – 11,54 гривні.
Курс злотого протягом літа не зазнав вагомих змін. Імовірно, такі ж тенденції будуть відчутні до кінця липня 2025.
Що відбувається з офіційним курсом злотого 28 липня?
Офіційний курс злотого 28 липня сягнув – 11,51 гривні (-3 копійки, порівняно з 25 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?
За даними видання "Мінфін", середній курс злотого у банках:
- купівля – 11,10 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 25 липня);
- продаж – 11,68 гривні за злотий (+3 копійки).
В обмінниках ситуація також дещо змінилась:
- купівля – 11,42 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,54 гривні за злотий (-1 копійка).
Скільки треба гривень зараз, аби купити 100 злотих
- якщо придбання відбувається у банку, необхідно мати орієнтовно – 1 168 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 154 гривень.
Скільки можна отримати за 100 злотих зараз
- при обміні 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 110 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість виручити приблизно – 1 142 гривень.