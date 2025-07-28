Коливання відчутні: як змінився курс злотого після вихідних

Курс злотого протягом літа не зазнав вагомих змін. Імовірно, такі ж тенденції будуть відчутні до кінця липня 2025.

Що відбувається з офіційним курсом злотого 28 липня? Офіційний курс злотого 28 липня сягнув – 11,51 гривні (-3 копійки, порівняно з 25 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також США та ЄС досягли торговельної угоди: Трамп розкрив деталі Як змінився курс злотого у банках та обмінниках? За даними видання "Мінфін", середній курс злотого у банках: купівля – 11,10 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 25 липня);

продаж – 11,68 гривні за злотий (+3 копійки). В обмінниках ситуація також дещо змінилась: купівля – 11,42 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,54 гривні за злотий (-1 копійка). Скільки треба гривень зараз, аби купити 100 злотих якщо придбання відбувається у банку, необхідно мати орієнтовно – 1 168 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 154 гривень. Скільки можна отримати за 100 злотих зараз при обміні 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 110 гривень;

якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість виручити приблизно – 1 142 гривень.