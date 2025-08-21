Укр Рус
21 серпня, 09:25
Ситуація стабільна: як змінився курс злотого у серпні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого в Україні станом на 21 серпня складає 11,33 гривні, що на 5 копійок менше, порівняно з 20 серпня.
  • Середній банківський курс злотого: купівля – 11,05 гривні, продаж – 11,63 гривні; в обмінниках купівля – 11,28 гривні, продаж – 11,37 гривні.

Протягом серпня курс злотого залишався стабільним. Вагомих коливань напередодні осені не передбачається.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз?

Офіційний курс злотого в Україні, станом на 21 серпня, складає – 11,33 гривні (-5 копійок, порівняно із 20 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Що відбулося з курсом злотого у банках та обмінниках?

За повідомленням "Мінфіну", середній банківський курс злотого змінився так:

  • купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 20 серпня);
  • продаж – 11,63 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках ситуація наступна:

  • купівля – 11,28 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,37 гривні за злотий (-2 копійки).

Скільки треба витратити, аби купити 100 злотих?

  • для придбання 100 злотих у банку, потрібно мати орієнтовно – 1 163 гривень;
  • в обміннику покупка 100 злотих обійдеться уже в приблизно – 1 137 гривень.

100 злотих це скільки гривень зараз?

  • при обміні 100 злотих в банку, можна отримати в середньому – 1 105 гривень;
  • а от в обміннику за 100 злотих вдасться виручити орієнтовно – 1 128 гривень.