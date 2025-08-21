Який офіційний курс злотого в Україні зараз?
Офіційний курс злотого в Україні, станом на 21 серпня, складає – 11,33 гривні (-5 копійок, порівняно із 20 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також "Як із цим їхати": у Росії масові проблеми з пальним і бензином, влада вигадує дурниці
Що відбулося з курсом злотого у банках та обмінниках?
За повідомленням "Мінфіну", середній банківський курс злотого змінився так:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 20 серпня);
- продаж – 11,63 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках ситуація наступна:
- купівля – 11,28 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,37 гривні за злотий (-2 копійки).
Скільки треба витратити, аби купити 100 злотих?
- для придбання 100 злотих у банку, потрібно мати орієнтовно – 1 163 гривень;
- в обміннику покупка 100 злотих обійдеться уже в приблизно – 1 137 гривень.
100 злотих це скільки гривень зараз?
- при обміні 100 злотих в банку, можна отримати в середньому – 1 105 гривень;
- а от в обміннику за 100 злотих вдасться виручити орієнтовно – 1 128 гривень.