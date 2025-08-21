Який офіційний курс злотого в Україні зараз?

Офіційний курс злотого в Україні, станом на 21 серпня, складає – 11,33 гривні (-5 копійок, порівняно із 20 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Що відбулося з курсом злотого у банках та обмінниках?

За повідомленням "Мінфіну", середній банківський курс злотого змінився так:

купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 20 серпня);

продаж – 11,63 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках ситуація наступна:

купівля – 11,28 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,37 гривні за злотий (-2 копійки).

Скільки треба витратити, аби купити 100 злотих?

для придбання 100 злотих у банку, потрібно мати орієнтовно – 1 163 гривень;

в обміннику покупка 100 злотих обійдеться уже в приблизно – 1 137 гривень.

100 злотих це скільки гривень зараз?