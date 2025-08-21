Какой официальный курс злотого в Украине сейчас?

Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 21 августа, составляет – 11,33 гривны (-5 копеек, по сравнению с 20 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также "Как с этим ехать": в России массовые проблемы с топливом и бензином, власть придумывает глупости

Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?

По сообщению "Минфина", средний банковский курс злотого изменился так:

покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 20 августа);

продажа – 11,63 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках ситуация следующая:

покупка – 11,28 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,37 гривны за злотый (-2 копейки).

Сколько надо потратить, чтобы купить 100 злотых?

для приобретения 100 злотых в банке, нужно иметь ориентировочно – 1 163 гривен;

в обменнике покупка 100 злотых обойдется уже в примерно – 1 137 гривен.

100 злотых это сколько гривен сейчас?