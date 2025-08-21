Какой официальный курс злотого в Украине сейчас?
Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 21 августа, составляет – 11,33 гривны (-5 копеек, по сравнению с 20 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также "Как с этим ехать": в России массовые проблемы с топливом и бензином, власть придумывает глупости
Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?
По сообщению "Минфина", средний банковский курс злотого изменился так:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 20 августа);
- продажа – 11,63 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках ситуация следующая:
- покупка – 11,28 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,37 гривны за злотый (-2 копейки).
Сколько надо потратить, чтобы купить 100 злотых?
- для приобретения 100 злотых в банке, нужно иметь ориентировочно – 1 163 гривен;
- в обменнике покупка 100 злотых обойдется уже в примерно – 1 137 гривен.
100 злотых это сколько гривен сейчас?
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 105 гривен;
- а вот в обменнике за 100 злотых удастся выручить ориентировочно – 1 128 гривен.