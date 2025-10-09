Укр Рус
9 жовтня, 12:24
3

Купити злотий менше, ніж за 11 гривень: де впав курс 9 жовтня

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Середній курс злотого в банках 9 жовтня: купівля – 10,95 грн, продаж – 11,77 грн.
  • Середня вартість злотого в обмінниках: купівля – 11,35 грн, продаж – 11,45 грн.

Вперше за кілька тижнів середній курс злотого в банках при купівлі не перевищує 11 гривень. Натомість курс в обмінниках майже не змінився.

Який курс злотого за НБУ 9 жовтня?

Офіційний курс злотого 9 жовтня сягнув 11,32 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна не змінилася у порівнянні з 8 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 9 жовтня такий:

  • купівля – 10,95 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 8 жовтня);
  • продаж – 11,77 гривень за злотий (+3 копійки у порівнянні з 8 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,35 гривень за злотий (+2 копійки у порівнянні з 8 жовтня);
  • продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 8 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 095 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 177 гривень за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

