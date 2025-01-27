Офіційний курс злотого досяг максимального рівня у січні

Офіційний курс злотого продовжує демонструвати стабільне зростання. Лише за день валюта додала 5 копійок у вартості. Як на зміну курсу реагують банки та обмінники, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 27 січня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,42 гривні (+5 копійок від 26 січня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,05 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,70 гривні (-10 копійок).

становить у середньому 10,05 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,70 гривні (-10 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,37 гривні (без змін), а продають – уже по 10,47 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 042 гривні. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 047 гривень у обмінниках та 1 070 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 037 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 005 гривень.

Важливо! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.