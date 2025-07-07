Зміни таки є: що відбулося з курсом злотого після вихідних

Курс злотого у липні стабільний. З початку місяця відбулося незначне зростання. цієї валюти.

Який офіційний курс злотого зараз

Станом на 7 липня, офіційний курс злотого – 11,57 гривні (без змін, порівняно з 4 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

В банках курс злотого в середньому, як повідомляє "Мінфін", змінився так:

купівля – 11,25 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 4 липня);

продаж – 11,80 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках відбулися такі зміни:

купівля – 11,54 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,67 гривні за злотий (без змін).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих

у банку сьогодні придбати 100 злотих можна за орієнтовно – 1 180 гривень;

покупка 100 злотих в обміннику обійдеться в приблизно – 1 167 гривень.

Скільки можна отримати при обміні 100 злотих