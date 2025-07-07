7 липня, 10:38
Зміни таки є: що відбулося з курсом злотого після вихідних
Основні тези
- Офіційний курс злотого станом на 7 липня становить 11,57 гривні, без змін з 4 липня.
- Курс злотого у банках та обмінниках незначно змінився.
Курс злотого у липні стабільний. З початку місяця відбулося незначне зростання. цієї валюти.
Який офіційний курс злотого зараз
Станом на 7 липня, офіційний курс злотого – 11,57 гривні (без змін, порівняно з 4 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
В банках курс злотого в середньому, як повідомляє "Мінфін", змінився так:
- купівля – 11,25 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 4 липня);
- продаж – 11,80 гривні за злотий (без змін).
А от в обмінниках відбулися такі зміни:
- купівля – 11,54 гривні за злотий (+1 копійка);
- продаж – 11,67 гривні за злотий (без змін).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
- у банку сьогодні придбати 100 злотих можна за орієнтовно – 1 180 гривень;
- покупка 100 злотих в обміннику обійдеться в приблизно – 1 167 гривень.
Скільки можна отримати при обміні 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 125 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику є можливість виручити приблизно – 1 154 гривень.