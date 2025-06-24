Нове падіння: як змінився курс злотого у другій половині червня

Курс злотого майже не змінювався протягом червня. Коливання, що відбувалися, були незначні. Водночас в кінці місяця сталися помітні зміни, зокрема, з курсом у банку.

Який офіційний курс злотого зараз 24 червня, офіційний курс злотого – 11,23 гривні (-7 копійок, порівняно з 23 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Чому родина військового не отримає гроші: у Міноборони пояснили причини Як змінилась ситуація у банках та обмінниках Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках зараз такий: купівля – 10,93 гривні за злотий (+18 копійок, якщо порівнювати з 23 червня);

продаж – 11,63 гривні за злотий (+3 копійки). В обмінниках ситуація виглядає так: купівля – 11,26 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,39 гривні за злотий (+4 копійки). Скільки сьогодні треба гривень, аби купити 100 злотих щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно приблизно – 1 163 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику необхідно орієнтовно – 1 139 гривень. Скільки можна отримати при обміні 100 злотих якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна виручити орієнтовно – 1 093 гривень;

за 100 злотих в обміннику є можливість виручити в середньому – 1 126 гривень.