24 червня, 10:15
Нове падіння: як змінився курс злотого у другій половині червня
Основні тези
- Офіційний курс злотого 24 червня становить 11,23 гривні, що на 7 копійок менше, ніж 23 червня.
- Середній курс злотого в банках: купівля – 10,93 гривні, продаж – 11,63 гривні; в обмінниках: купівля – 11,26 гривні, продаж – 11,39 гривні.
Курс злотого майже не змінювався протягом червня. Коливання, що відбувалися, були незначні. Водночас в кінці місяця сталися помітні зміни, зокрема, з курсом у банку.
Який офіційний курс злотого зараз
24 червня, офіційний курс злотого – 11,23 гривні (-7 копійок, порівняно з 23 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінилась ситуація у банках та обмінниках
Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках зараз такий:
- купівля – 10,93 гривні за злотий (+18 копійок, якщо порівнювати з 23 червня);
- продаж – 11,63 гривні за злотий (+3 копійки).
В обмінниках ситуація виглядає так:
- купівля – 11,26 гривні за злотий (+1 копійка);
- продаж – 11,39 гривні за злотий (+4 копійки).
Скільки сьогодні треба гривень, аби купити 100 злотих
- щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно приблизно – 1 163 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно орієнтовно – 1 139 гривень.
Скільки можна отримати при обміні 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна виручити орієнтовно – 1 093 гривень;
- за 100 злотих в обміннику є можливість виручити в середньому – 1 126 гривень.